¿Ariana Grande y Pete Davidson esperan un bebé?

Estados Unidos.- Ariana Grande, con el paso de los años, se ha convertido en una de las mayores estrellas de la industria musical. Su voz es espectacular y única.

Pero recientemente, se ha dado a conocer el compromiso matrimonial entre Ariana y Pete Davidson, cuando apenas llevaban un mes de relación. Esta decisión ha causado tanra sorpresa que, como era de esperar, las especulaciones no han tardado en llegar, informa el portal El Mundo.

real talk u would have the cutest babies ever! — ryn (@Iovableariana) 22 de junio de 2018

Una de las cuestiones que más se ha hablado es la posibilidad de que la cantante de 'No tears left to cry', pudiera estar embarazada. Tan fuerte ha sido el rumor que muchos de sus seguidores han creído firmemente en su veracidad. Por ese mismo motivo, Ariana Grande no ha dudado en responder a algunos de ellos.

No es ningún tipo de secreto que a Ariana le encanta interactuar con sus seguidores en redes sociales por lo que, en cuanto vio todo lo que se estaba formando con el rumor, decidió acabar con ellos personalmente.

mood for the next few years til i’m actually ready #fertilequeen — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22 de junio de 2018

La cantante no está embarazada, pero no descarta la posibilidad de estarlo en unos cuantos años. Grande le contestó directamente a una internauta luego que ella la etiquetara en su publicación y escribiera lo siguiente: “¡Ariana está embarazada!”. La cantante le dijo: “El mood por los próximos años hasta que esté lista…”

La artista comentó que solo será madre cuando ella esté preparada para dar ese paso. "¿Ya están hablando de tiernos bebés?" le escribió una usuaria, a lo que ella le contestó "Absolutamente, pero... para más adelante".