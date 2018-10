Ariana Grande rompe su compromiso con Pete Davidson

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Ariana Grande y Pete Davidson terminaron su relación, así lo confirmó una fuente a la revista People. La cantante pop, de 25 años, y el humorista de Saturday Night Live, de 24, comenzaron a salir en mayo y se comprometieron unas pocas semanas después.

Grande dijo en agosto que planeaban casarse en 2019. "Era demasiado pronto", dijo un informante al citado medio estadounidense. "No es un shock para nadie", añadió.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron a TMZ que la decisión de separarse fue una elección mutua, ya que tanto la intérprete como el cómico sintieron que "el momento no era el adecuado".

La separación de la pareja se produce después del aparente suicidio del rapero Mac Miller en septiembre pasado, quien fue pareja de Grande por dos años.

En un mensaje en Instagram, la cantante se mostró muy triste por la muerte de Miller: "No puedo creer que ya no estás aquí. Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo", expresó en su publicación.

Ariana Grande y Pete Davidson se comprometieron este 2018 después de que la cantante terminara su relación con el rapero Mac Miller, vínculo que, se sabe, fue tóxico para la cantante.

Posteriormente, Mac Miller fue hallado muerto. Él, desde adolescente, había tenido problemas de adicción a las drogas. Ariana Grande lamentó la muerte del músico en redes sociales.

Por si esto fuera poco, durante el funeral de Aretha Franklin, un pastor le hizo tocamientos indebidos delante de millones de espectadores.