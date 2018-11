YouTube te llevará hasta el camerino de Ariana Grande

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- YouTube vuelve a sorprender con una nueva producción original, en este caso se trata de la serie documental de Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries, que mostrará el detrás de cámaras de su gira Dangerous Woman y cómo preparó su más reciente álbum Sweetener.

La serie documental, que se estrenará mañana, sigue a la estrella del pop durante su gira de 2017 y a través de la creación de su tercer álbum de estudio.

En este proyecto se mostrarán imágenes exclusivas de Grande en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de "The Light is Coming" y "God Is a Woman" en el set; y ensayando para su actuación en MTV VMAs.

También te puede interesar: Ariana Grande recuerda a Mac Miller en cena de Thanksgiving

Dangerous Woman Diaries incluye presentaciones en vivo de canciones como "Focus," "Into You", "Touch It", "Side to Side", "One Last Time" y "Dangerous Woman".

El programa también incluirá imágenes del concierto One Love Manchester, que organizó la cantante para beneficiar a las familias de las víctimas de un ataque suicida con bombas en el exterior del Manchester Arena luego de su concierto del 22 de mayo.

Los cuatro segmentos de la serie documental estarán disponibles a partir del 29 de noviembre en el canal de Ariana Grande en YouTube para los suscriptores de YouTube Premium, que tiene un precio de $ 9.99 por mes.

Gratis a partir del próximo año

Sin embargo, YouTube quiere que sus series y películas originales lleguen a una mayor audiencia. Así que en lugar de restringir su contenido a los suscriptores de pago, toda su futura programación original estará disponible de forma gratuita a partir del próximo año. Claro, nada en esta vida es completamente gratis, por lo que "el costo" será tener que ver publicidad.

De acuerdo con YouTube, según recoge Reuters, el objetivo es satisfacer el creciente interés de los usuarios internacionales en la programación original y la demanda de los anunciantes de asociarse con contenido especial. Además, esto le dará mayor flexibilidad para la comercialización de sus programas.

(Con información de Milenio e Hipertextual)