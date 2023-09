Ariana Grande y Dalton Gomez solicitan formalmente el divorcio

La actriz y cantante Ariana Grande y Dalton Gomez han solicitado de forma conjunta el divorcio a tan solo dos años de contraer matrimonio.

Argumentando supuestas diferencias irreconciliables.

El intérprete de temas como "Thank U " , "Next" “Save Your Tears” y “Bang Bang” y el agente inmobiliario decidió separar sus caminos debido a que sus metas no compaginaban, según People.

"Llegaron a la decisión juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos", reveló una fuente.

El artista que saltó a la fama tras interpretar a Cat Valentine en las series de Nickelodeon “Victorious” y “Sam y Cat” y el agente inmobiliario solicitó el divorcio de forma conjunta.

En los documentos legales obtenidos por TMZ aseguraron que se separaron desde el 20 de febrero de 2023 después de intentar recuperar su relación en varias ocasiones.

Una persona cercana a la famosa cantante y Gómez indicó que se pusieron de acuerdo para solicitar el divorcio de manera amistosa.

Y también para conversar del acuerdo prenupcial que firmaron.

Tras la separación, se informó que Ariana Grande y Ethan Slater comenzaron un romance, pues se encuentran grabando la película “ Wicked: Parte Uno ” que se estrenará a mediados del 2024.

El actor se casó en 2018 con la cantante Lilly Jay y en mayo revelaron que tienen un hijo, hasta el momento se desconoce cuándo se separaron.

Según informó en su momento TMZ , Ethan y Ariana empezaron a salir después de que el matrimonio terminara su proceso de separación.

Ariana Grande y Dalton Gomez han solicitado oficialmente el divorcio mutuo, informa TMZ. pic.twitter.com/hfuPx7He4r – Indie 505 (@ Indie5051) 18 de septiembre de 2023

Ariana Grande y Dalton Gomez han presentado ambos la demanda de divorcio, según TMZ.



La fecha de separación fue el 20 de febrero de 2023. pic.twitter.com/rNNHELPPVV – Equipo Arianator (@teamarianatorr) 18 de septiembre de 2023

ÚLTIMA HORA: Ariana Grande y Dalton Gomez ya han firmado los papeles de su divorcio.



"La abogada de Ariana, Laura Wasser, citó “diferencias irreconciliables” como motivo del divorcio. Ariana le extenderá un check a Dalton y eso será todo", según TMZ. pic.twitter.com/2Sk43yeWVt —Ariana Grande España | Página de fans (@AGrandeSP) 18 de septiembre de 2023

Con información de Reforma.