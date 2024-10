Ariana Grande y 'Wicked' llegarán a México este noviembre de 2024

La Ciudad de México tendrá el placer de ser uno de los destinos que Ariana Grande y Cynthia Erivo visitarán este noviembre, como parte de la promoción de su tan esperada película ‘Wicked’.

A través de un video publicado en las redes sociales del filme, ambas estrellas se mostraron entusiasmadas de iniciar una gira mundial con motivo del lanzamiento de esta producción cinematográfica.

Tanto Ariana como Cynthia, declararon estar ansiosas por su próximo encuentro con sus fans mexicanos.

Las protagonistas de ‘Wicked’ visitarán un total de cinco destinos: Sídney, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York y Londres.

Join us this November on the journey through Oz.

La película de Jon M. Chu -basada en el musical de Broadway- es una adaptación del libro homónimo de Gregory Maguire, que relata la historia no contada de las brujas de Oz antes de la llegada de Dorothy.

En el filme, Grande interpretará a Glinda también conocida como la ‘Bruja buena del Sur’, mientras que Cynthia Erivo dará vida a Elphaba, la temida bruja verde.

La trama explora cómo estas dos mujeres, a pesar de ser tan diferentes, se ven entrelazadas por su destino en el mundo de Oz.

La noticia de su visita a México ha generado gran emoción entre sus seguidores en el país, quienes esperan con ansias la oportunidad de ver a las actrices en persona y celebrar el estreno de esta mágica historia.

El lanzamiento de Wicked, el 21 de noviembre, se espera que sea uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

Ariana Grande shares the story of how she got the call to join Cynthia Erivo in Wicked Movie.



