Armie Hammer asegura que acusaciones le dieron tranquilidad fuera de Hollywood

A tres años de las acusaciones de canibalismo que surgieron en redes sociales, Armie Hammer, conocido por su papel en "Llámame Por Tu Nombre", se sinceró sobre cómo esta situación ha transformado su vida.

En el pódcast "Painful Lessons", el actor habló de la devastación de su carrera y su camino hacia una nueva vida lejos de Hollywood.

En el pódcast, Hammer admitió que el escándalo sobre canibalismo arruinó su carrera y lo forzó a buscar otras opciones. Sin embargo, ahora se siente feliz y agradecido por el cambio.

