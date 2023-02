Armie Hammer rompe el silencio y habla se sus heridas de la infancia

La ex estrella hollywoodense, Armie Hammer, a dos años de que estallarán las polémicas de violencia sexual y canibalismo en su contra, ha pedido disculpas durante una profunda entrevista a Air Mail, en la que reveló haber sido víctima de abuso sexual cuando sólo tenía 13 años, siendo su atacante, un pastor de iglesia, así como en los últimos años por su mente han pasado ideas suicidas.

En su primera entrevista desde 2021 para Air Mail, el actor también negó las acusaciones de violencia sexual que se hicieron públicas, tras filtrarse supuestos mensajes que Hammer les habría enviado a varias mujeres con las que había tenido relación.

Por lo tanto, no dudó en confesar ser abusado sexualmente, siendo este, una repercusión de lo que estaba haciendo en sus encuentros sexuales y relaciones:

"Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control. Yo era impotente en la situación. No tenía agencia en la situación. Entonces mis intereses fueron: quiero tener el control de la situación, sexualmente", reportó Deadline sobre los sucesos que vivió en la niñez.

Asimismo, admitió ser emocionalmente abusivo con una serie de mujeres y que entró en encuentros BDSM (sadomasoquismo), pero niega en detalle las acusaciones de violencia sexual.

"Cada cosa se discutió de antemano. Nunca he presionado a esto a alguien inesperadamente. Nunca”, explicó.

En su primera entrevista desde el escándalo que paralizó su vida, Armie Hammer ha contado que su obsesión con el sadomasoquismo deriva del abuso sexual que sufrió a manos de un cura a los 13 años. También ha revelado su intento de suicidio en las Islas Caimán en febrero de 2021. pic.twitter.com/zbRkz5FTfv — Juan Roures (@JuanRoures) February 4, 2023

Hammer acusado de abuso sexual

El actor Armie Hammer estaba disfrutando de lo mejor de su carrera a principios de 2021 con el filme Call Me By Your Name, cuando varias mujeres jóvenes publicaron mensajes de texto con capturas de pantalla en el que afirmaban ser del actor, describiendo fantasías relacionadas con la violencia sexual, la violación y el canibalismo.

En ese momento, Hammer negó que fueran de él y fue en marzo de 2021, cuando una de las mujeres lo acusó de violación, una acusación que él también negó, y luego se retiraron los cargos.

Pensamientos suicidas tras ‘falsas acusaciones’

Posterior al escándalo, Hammer se retiró de proyectos como Shotgun Wedding junto a Jennifer Lopez y dos papeles televisivos en The Offer y Gaslit, junto a Julia Roberts y Sean Penn, pero los estragos más fuertes fueron en su vida emocional, en la que incluso tuvo pensamientos suicidas.

"Simplemente salí al océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, o de ser golpeado por un bote, o devorado por un tiburón”, "Entonces me di cuenta de que mis hijos todavía estaban en tierra y que no podía hacerles eso a mis hijos", dijo el asediado actor, que vivía en las Islas Caimán para escapar.

Hammer, ha sido objeto de una investigación en curso por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles después de haber sido acusado de violación, conducta sexual inapropiada y la exposición de fetichismo caníbal y fantasías sadomasoquista.

The Los Angeles Police Department is investigating Armie Hammer for a 2017 rape allegation.



A woman calling herself "Effie" has accused the actor of raping and beating her for over four hours. pic.twitter.com/nspCUAn8Ik — USA TODAY (@USATODAY) March 19, 2021

Armie, acude a rehabilitación

Fue en 2021 que Armie ingresó a rehabilitación por abuso de drogas y alcohol, así como para tratar sus adicciones al sexo, por lo que la revista Variety, confirmó que el actor de Rebeca había cambiado por completo su estilo de vida, tras las sombrías acusaciones.

"Si alguien se me acercara y me diera una lámpara mágica y me dijera: 'Aquí hay un genio, pero solo te concede un deseo. Si frotas esta lámpara, el genio saldrá y te llevará dos años atrás, y podrías deshacer todo esto, yo no lo haría", dijo.

Sin embargo, en cuanto a volver a Hollywood, Hammer fue directo en mencionar que nadie lo contratará, ya que sabe que levantar su carrera será algo que le costará bastante trabajo, pues es algo con lo que tendrá que aprender a vivir:

"Nadie me va a contratar. Nadie me asegurará. No puedo vincularme para un proyecto, nada y nadie me va a tocar porque si me contratan, entonces son las personas que apoyan a los abusadores", finalizó.

