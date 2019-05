'Hasta la vista, baby' le dan tremendo 'patadón' a Arnold Schwarzenegger

Agencia

ÁFRICA.- No se sabe el motivo por el cual sucedió, pero un sujeto le metió un 'patadón' a Arnold Schwarzenegger. Como podrán imaginar, una persona de la multitud tenía un teléfono y grabó este ataque sorpresa, por lo que ahora el clip recorre cada rincón de internet posible y muchas personas se preguntan por qué sucedió.

Todo sucedió en un centro de convenciones de Stanton, Johanesburgo, durante el Arnold Classic Africa, donde se promueven varias actividades deportivas, concursos y demostraciones. Ahí, nuestro héroe de acción de 71 añotes estaba realizando un Snap para que sus seguidores vieran como iba todo durante el evento, por lo que no esperó que un sujeto lo atacara por la espalda, publicó El Debate.

Afortunadamente, el actor que hace años interpretó a 'Terminator' posee una constitución fuerte a pesar de su edad. De hecho, recientemente hizo una publicación en su Twitter donde dijo que no le había sucedido nada grave, que no sintió dolor en absoluto y que lo mejor era no poner atención a los trolls que intentan llamar la atención.

“Gracias por su preocupación, pero no hay nada de qué preocuparse”, dijo en su post. “Pensé que alguien de la multitud me había empujado, cosa que pasa muy a menudo. Sólo me di cuenta de que me habían pateado cuando vi el video como todos ustedes. Sólo me da gusto que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”.

Con esto podemos confirmar que, a pesar de que este señor ya no tiene el mismo cuerpo con el que enfrentó al 'Depredador', todavía hay suficiente “galleta” como para soportar una o dos docenas de patadas voladoras.