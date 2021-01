Arnold Schwarzenegger le dice "hasta la vista baby" al COVID tras recibir vacuna

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de Hollywood de 73 años y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, compartió a sus seguidores que ya fue vacunado contra la COVID-19.

Fue a través de sus redes sociales que el actor de 73 años publicó un video mientras recibía la vacuna contra el coronavirus en el estadio de los Dodgers, que pasó de ser un sitio de pruebas de pandemia a un centro de vacunación masiva.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm