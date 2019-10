Arrestan a Henry Thomas, protagonista de "E.T. El Extraterrestre"

Agencia

MÉXICO.- El actor Henry Thomas, quien protagonizó la cinta "E.T. El extraterrestre”, fue arrestado el lunes en el condado de Washington, en el estado de Oregón. Thomas, de 48 años, fue acusado de conducir en estado de ebriedad, así lo confirmó la policía de Tualatin.

De acuerdo con las autoridades, recibieron una denuncia al 911 de una persona que informó que un automovilista estaba zigzagueando. Oficiales dieron con el vehículo y arrestaron a Thomas luego de una prueba de sobriedad. Cuando los agentes llegaron a la escena, descubrieron a la estrella de Hollywood durmiendo con la frente apoyada en el volante de su automóvil y, según los informes, se vieron obligados a despertarlo, indica el portal de noticias infobae.

De acuerdo a TMZ, sigue bajo custodia policial y se espera que salga tras el pago de una fianza. Thomas posó también para la foto policial que fue dada a conocer a los medios.

Según la policía local, al momento de la detención, el intérprete le dijo a los oficiales que era actor y que había protagonizado “E.T", la icónica película de 1982 de Steven Spielberg.

El actor tiene una larga trayectoria en Hollywood con papeles en Legends of the Fall (1994), Gangs of New York (2002) and The Last Ride (2011). Incluso llegó a interpretar al mítico Norman Bates de Alfred Hitchcock en Psicosis IV: El comienzo (1990) de Mick Garris, pero es uno de los pocos actores que ha pasado completamente desapercibido en el papel.

Mike Flanagan lo contrató para interpretar al padre de familia en la serie de terror La maldición de Hill House, en la versión del pasado de la casa encantada que tanto problemas le trae al matrimonio y a sus cinco hijos. La historia tendrá una segunda, pero se desconoce si Thomas será parte del nuevo proyecto para la plataforma de streaming.