Arrestan a hombre que acosaba a Taylor Swift

Taylor Swift fue acosada por Mitchell Taebel, un hombre de 36 años que la estuvo siguiendo durante meses en Indiana, Estados Unidos.

Ahora la intérprete de "I Knew You Were Trouble" ya puede estar tranquila, pues el acosador fue arrestado y enfrenta al menos tres cargos, entre ellos invasión a la privacidad, acoso e intimidación, informó el condado de LaPorte.

Taebel incluso le envió un mensaje de texto a Taylor Swift asegurando que si no se encontraba con ella pondría una bomba, pues solo quería encontrarse con su alma gemela. Como no tuvo éxito comenzó a acosar a todo el entorno de la cantante a través de mensajes de texto.

Según documentos obtenidos por CNN, el acosador viajó a ciudades donde se presentaba Swift, por lo que durante los shows Mitchell Taebel era una constante amenaza, la producción logró que no se le vendieran boletos para los conciertos.

Actualmente Taylor Swift tiene una orden de restricción en contra de Taebel, pero días después el acosador la rompió y volvió a mandarle mensajes a la cantante, por lo que fue arrestado y se espera que a finales de julio comience un juicio.

