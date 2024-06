Arrestan a Justin Timberlake en Nueva York por conducir alcoholizado

El cantante Justin Timberlake fue arrestado en la madrugada de este martes por conducir en estado de ebriedad en calles de Nueva York, informó el sitio TMZ.

Alrededor de las 00:30 horas, el famoso fue detenido por elementos de la policía, quedando bajo custodia de las autoridades, según reportó una fuente del Departamento de Policía de Sag Harbor al medio citado.

Update: Justin Timberlake was arrested In New York for a DWI. Our sources say cops performed a field sobriety test and asked Justin to take a breathalyzer test, but he refused.https://t.co/snYBzT0rMN