Jennifer Lawrence podría dedicarse a la política

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Jennifer Lawrence se encuentra muy involucrada tanto con su carrera como con la campaña de anticorrupción Represent.us, situación que ha aumentado los rumores de que el interés por abrirse a nuevas categorías profesionales apunta directamente a la política.

De acuerdo a Vanguardia, la estadounidense de 28 años aseguró: “ser franca y tener una pasión por la justicia es parte de mi maquillaje. A medida que fui creciendo, mi pasión se convirtió en política”.

La protagonista de Red Sparrow y de la exitosa saga de The Hunger Games aseguró también que cada vez tiene más ganas de querer aprender sobre este nuevo campo.

