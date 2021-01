Príncipe Enrique y Meghan Markle renuncian a las redes sociales: diario de Londres

El Príncipe Enrique y Meghan Markle ya renunciaron definitivamente a las redes sociales, a casi un año después de haber dejado sus deberes reales.



El diario Times de Londres informó ayer sábado que es "muy poco probable" que la pareja regrese a plataformas como Twitter, Instagram y Facebook después de recibir una avalancha de "odio" de sus "haters".



Una fuente cercana a Enrique, quien tiene 36 años, y Meghan, de 39, le dijo al periódico que la pareja no tiene planes de usar las redes sociales para su nueva empresa sin fines de lucro, la Fundación Archewell, y probablemente tampoco las usará a título personal.



Markle, recordada por su papel en la serie Suits, habló sobre el ciberacoso que ha sufrido en los últimos años durante una aparición en el podcast Teenager Therapy, en octubre de 2020.



"Me dijeron que en 2019 yo era la persona más 'trolleada' en todo el mundo, hombre o mujer", dijo durante el episodio.



"Ahora, a ocho meses de eso, ni siquiera era visible, estaba de baja por maternidad o con un bebé. Pero lo que se pudo fabricar y producir es casi insuperable, es tan grande que no puedes pensar en cómo se siente. No me importa si tienes 15 o 25 años, si la gente dice cosas de ti que no son ciertas, lo que eso le hace a su salud mental y emocional, es extremadamente dañino ".