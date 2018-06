Provocan fans de XXXTentacion daños y caos

Agencia

LOS ÁNGELES.- Cientos de fans del rapero XXXTentacion, que falleció el lunes, provocaron el caos la noche del martes en Melrose Avenue, en Los Ángeles, al rendir tributo al cantante.

De acuerdo con vanguardia.com, los videos de varios medios estadounidenses y de los testigos mostraron a los fans bailando en un cruce, interrumpiendo el tráfico y subiéndose encima de los vehículos, algunos de ellos en marcha. Como consecuencia se rompieron las lunas de algunos coches.

También te puede interesar: Segundo rapero asesinado esta semana, se trata de Jimmy Wopo

Algunos individuos incluso saltaron desde los tejados de los edificios cercanos hacia la multitud. El grupo se dispersó después de que la Policía utilizara balas de goma y gas pimienta.

El rapero de 20 años, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, recibió varios disparos al salir de un concesionario de motocicletas y llegó sin vida al hospital, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte. La Policía cree que se trató de un posible robo y ha ofrecido una recompensa de 3,000 dólares por información que conduzca a la detención de los culpables.

Asesinan a tiros al rapero XXXTentacion en Florida

XXXTentacion, de 20 años, fue asesinado a tiros al sur de Florida cuando el rapero salía de una tienda de motocicletas, de acuerdo con información del Departamento de Policías de Broward, publicó milenio.com

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) June 18, 2018

El intérprete fue llevado inmediatamente al hospital, pero fue declarado muerto, informó el Departamento.

#BreakingNews The adult male that was taken to the hospital has been pronounced dead.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) June 18, 2018

De acuerdo con el portal TMZ, Jahseh Dwayne Onfroy, nombre real, fue asesinado por un hombre con máscara roja.

Onfroy atravesaba serios problemas legales por violencia doméstica contra su entonces novia y una docena más de cargos menores.

El rapero ganó recientemente su primer número 1 con su más reciente trabajo discográfico "?" en las listas de Billboard.