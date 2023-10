Así entonó Danna Paola el Himno Nacional en pelea del Canelo Álvarez

Un momento muy emotivo se vivió a manos de Danna Paola, quien fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano, previo a la pelea entre el Canelo Álvarez la noche del sábado en el T- Mobile Arena.

La joven cantante con un gran ‘oufit’ negro, causó intriga entre los asistentes que esperaban que diera inicio la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo y a quien calificaron en redes sociales brindar una presentación impecable, sin errores y con muchos aplausos.

A comparación de otros cantantes, no cometió errores en la letra, ni fue criticada por su entonación, como Ángela Aguilar, en 2021.

"Danna Paola nos ha dado una de las mejores interpretaciones del himno nacional mexicano, hay pruebas y no hay dudas", fue uno de los comentarios de los internautas.

Es la primera vez que Danna Paola entona el Himno Nacional Mexicano en un encuentro deportivo, provocándole una gran emoción que demostró en su canal de difusión de Instagram.

"No miden el nivel de orgullo que me da esto... Me emociona mucho. Y con todo mi amor y orgullo representar al País está noche", escribió la cantante de "Oye Pablo".