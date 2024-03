Así fue el regreso de Belanova: da show espectacular en el Vive Latino 2024

Belanova hace su regreso triunfal en el Vive Latino 2024 con un show espectacular que cautivó a una multitud ansiosa por revivir los éxitos del grupo de pop.

Con una asistencia estimada en 80 mil personas, según cifras proporcionadas por Ocesa, los fanáticos se agolpaban minutos antes del inicio del espectáculo de Belanova, ansiosos por presenciar el esperado regreso de la icónica banda mexicana.

A pesar de que el inicio estaba programado para las 21:05 horas, Belanova sorprendió al público al comenzar dos minutos antes con su icónico tema "Me Pregunto".

Denisse Guerrero haciendo una entrada épica con vestido de novia, sonido de boda y ramo de flores para enseguida interpretar la aclamada 'Rosa Pastel' y cerrar magistralmente la participación de Belanova en el VL.pic.twitter.com/HHw3y2NPl1 — Rhevolver (@Rhevolver) March 17, 2024

"Si hace 10 años me hubieran dicho que íbamos a estar aquí en el escenario del Vive Latino, no lo hubiera creído, pero aquí estamos", agradeció Denisse Guerrero, la vocalista, junto a Édgar Huerta y Ricardo Arreola.

Temas como "Niño", "Tus Ojos" y uno de sus éxitos más aclamados 'Rosa Pastel', resonaron con fuerza en el escenario, transportando a los espectadores a través de las emociones que han marcado la trayectoria de Belanova.

"Los amamos, Vive Latino", afirmó Guerrero, después de casi seis años desde su retiro.

Asimismo, los asistentes se sorprendieron al escuchar la colaboración de Denisse Guerrero con Mon Laferte al entonar, "No me voy a morir".

sus voces omg??? Denisse de belanova y mon laferte sirvieron voz, urge colaboración del junte más iconico del año!!!pic.twitter.com/MFeg0UJkiK — ᴀ̄ɴɢᴇʟ (@supermercaado) March 17, 2024

Mientras tanto, en el escenario 3, Bad Religion electrificó a sus seguidores con su inconfundible estilo de punk rock. Rápidas y enérgicas, canciones como "Wrong Way Kids" y "Two Babies In The Dark" se escuchó mientras el grupo ofrecia una actuación llena de fuerza y pasión.

"Es increíble esta reunión con ustedes. Gracias por su apoyo", expresó Greg Graffin, vocalista de Bad Religion, ante el efusivo recibimiento del público mexicano.

(Con información de Reforma)