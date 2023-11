Así regresó John Lennon a la vida para cantar con ‘The Beatles’

Una de las cosas más impresionantes que vino con la Inteligencia Artificial, fue el hecho de que cantantes, pintores y celebridades que partieron de este mundo, resurgen una vez más para deleitar a su fanáticos y este fue el caso de Los Beatles.

Paul McCartney y Ringo Starr se unieron una vez más para terminar una composición creada por John Lennon hace casi tres décadas, titulada ‘Now And Then’.

En una entrevista con BBC Radio 1, el bajista de 81 años reveló que la idea de ‘traer’ de nuevo a la vida a su difunto amigo, surgió luego de recordar que hace varios años, Yoko Ono (pareja de John) se acercó a George Harrison para ver si le gustaría terminar algunos demos que Lennon dejó inconclusos.

Al principio, los tres cantantes concluyeron casi por completo la canción, sin embargo, las limitaciones que tenían en aquel momento les impidió finalizarla como ellos querían.

Con el paso de los años y tras la muerte de Lennon y Harrison, los Beatles restantes se preguntaron si sería posible terminar la obra magistral, ahora con ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas.

La Inteligencia Artificial jugó un papel muy importante en el proceso de ‘Now And Then’, ya que con ayuda del director Peter Jackson, se tomó la voz pregrabada de John y mezclaron con otras muestras para dar lugar a una nueva ‘versión’ del cantante.

Paul McCartney volvió al bajo para cautivar a los beatlemaniacos, al igual que Ringo Starr, quien deleita a los expertos musicales con la batería.

