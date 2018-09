Fue Bennet quien abusó de Asia Argento: abogado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que la actriz Asia Argento quedara en el ojo del huracán al ser acusada de abuso de menores por mantener relaciones con el actor Jimmy Bennett cuando este tenía sólo 17 años, el escándalo brotó pues la actriz es una de las principales vocales del movimiento ‘Me Too’ que se manifestó en contra de este tipo de abusos en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con Vanguardia, recientemente el abogado de Argento, Mark Jay Keller, reveló que, a través de una serie de mensajes que intercambió con su clienta ella declaró que en realidad fue Bennet quien comenzó el encuentro sexual y la forzó a ella.

También comentó que Bennett empezó a extorsionarla cuando Argento comenzó a salir con el chef Antony Bourdain y que fue él quien pagó al actor la suma de 380 mil dólares para finalizar con el asunto.

Asia Argento denies having a sexual relationship with 17-year-old Jimmy Bennett but this photo and other receipts prove there's much, much more to this story: https://t.co/woPPLdt3e1 pic.twitter.com/NKMjj1UMGe