Atala Sarmiento desprecia a Daniel Bisogno (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores Daniel Bisogno y Mónica Castañeda asistieron como invitados especiales al concierto que ofrecieron las cantantes Yuri y Pandora; sin embargo; esa no es la noticia principal, sino el reencuentro de ellos con su excompañera Atala Sarmiento.

De acuerdo a SDP, este hecho no podía pasar desapercibido, por lo que los periodistas lo expusieron en el programa Ventaneando con lujo de detalles:

“De repente lo primero que veo es la cara de Atala Sarmiento Soler. Volteó y se me queda viendo, y se va”, dijo Daniel Bisogno.

Después Mónica lo interrumpe para decir “Yo te voy a decir algo, yo la verdad es que si me sorprendí, yo después de todo eso que pasó que ya va a cumplir un año, nunca me la había encontrado en ningún lado y yo pensé, por el mensaje que ella me mandó cuando se despidió, pensé q me iba a saludar”.

Al finalizar los conductores recrearon la penosa escena que hizo Atala al verlos.