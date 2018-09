Atala Sarmiento imita a ‘Paulina de la Mora’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Atala Sarmiento divirtió a sus seguidores en Instagram con una imitación de ‘Paulina de la Mora’, personaje de la serie "La Casa de las Flores".

Hace unos días compartió en su cuenta en la red social un video en el que habla al estilo de Paulina, personaje interpretado por Cecilia Suárez.

"Ay bueno, por fin me decidí a hablar porque esa tal Paulina de la Mora ya me tiene harta, queriendo parecerse a mí, imitándome en todo, es que hasta quiere hablar como yo o sea de verdad, yo no lo entiendo, es una impostora y sólo quiere opacarme, pero no va a poder conmigo porque aquí la única que habla así soy yo", dijo Atala de manera pausada e imitando los gestos de Paulina de la Mora.

La participación de Atala en el #paulinadelamorachallenge fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron lo bien que lo hizo.

Su video ya tiene más de 245 mil visualizaciones y más de mil 800 comentarios.

En otras ocasiones, Atala Sarmiento ha imitado las voces de Pati Chapoy, Lucero, Paulina Rubio y Thalía, entre otras.

Sentimientos encontrados

Aunque Atala Sarmiento decidió no participar en el programa de Televisa, "Intrusos", sí visitó a sus ex compañeros de "Ventaneando" Aurora Valle, Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes le dieron una cálida bienvenida al show.

Sobre si recordaba con cariño Ventaneando, aclaró que en muchas ocasiones siente “tristeza” y hasta “rabia” al hacerlo.

“Tengo muchos sentimientos encontrados y de pronto estoy muy triste, sobre todo me da tristeza que las cosas terminen así porque no habría necesidad de que terminen así. Claro que sí, de pronto me da tristeza, de pronto me da rabia cuando me enfrento a cosas que sé que no son verdad”.