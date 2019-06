Atala Sarmiento responde a rumores sobre regreso a Ventaneando

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora Atala Sarmiento cerró cualquier posibilidad de regresar al programa Ventaneando, de TV Azteca, del que salió en medio de una polémica el año pasado.

Sarmiento publicó hace unos días en Instagram una fotografía para dar cuenta del último día de transmisiones de Intrusos, programa de espectáculos de Televisa al que se integró hace unos meses.

De acuerdo con información de Infobate, algunos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, pero también le preguntaban si habría opción de volver al programa comandado por Paty Chapoy.

Una usuaria de Instagram le dijo que aún lamenta su salida de Ventaneando y que esperaba verla de nuevo en el programa, porque hacía muy buena mancuerna con Daniel Bisogno.

Sin embargo, Atala respondió que no porque le han "pegado mucho".

En marzo del año pasado comenzaron a surgir versiones de que Atala saldría de Ventaneando, pues fue vista en Televisa. Aunque negó que pensara en cambiarse de televisora, la tensión se hizo evidente en el programa de TV Azteca, pues durante una emisión el resto de los conductores: Paty Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno apenas interactuaron con ella.

En Twitter, Atala aseguró que era una realidad que no le estaban haciendo caso y a finales de marzo dio a conocer al programa La Saga que "la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato".

Chapoy explicó en Ventaneando que durante meses se negoció un contrato con Atala, pero ella fue la que no quiso renovar y decidió renunciar.

"Ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos, no nada más en este país sino aquí en Televisión Azteca de decidir si queremos seguir trabajando aquí o irnos. Ella fue la que tomó la decisión de irse. Sí les quiero hacer un comentario, durante estos ocho meses que ella no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí, nunca se sentó para decirme 'qué quiero', 'qué necesito', 'qué me hace falta'", detalló Chapoy.