MÉXICO.- Atala Sarmiento confirmó finalmente los motivos por los que, después de 14 años de estar al aire en ‘Ventaneando’, se despidió del programa y de la televisora, por medio de un video en su canal de ‘YouTube’.

En el video la conductora explicó que por ‘diferencias de contrato’, así como por decisión de los ejecutivos de la televisora y Pati Chapoy se cancelaría definitivamente su participación como parte del cast estelar de ‘Ventaneando’.

A raíz de esta declaración en la emisión de las 4 de la tarde, horas después de Atala hablara ante sus miles de fans y se despidiera finalmente, Pati Chapoy y el resto del elenco hablaron al público sobre lo ocurrido.

“Ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos, no nada más en este país sino aquí en televisora de decidir si queremos seguir trabajando aquí o irnos. Ella fue la que tomó la decisión de irse. Sí les quiero hacer un comentario, durante estos ocho meses que ella no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí, nunca se sentó para decirme ‘qué quiero’, ‘qué necesito’, ‘qué me hace falta’. Efectivamente cuando yo regreso del viaje, ella se acercó a mí y me dijo: ‘No sé de dónde salió el chisme de que yo fui a Televisa’ y mi contestación fue: ‘Atala, yo tampoco, pero sí te quiero decir que eso no nos favorece a nadie. Lo que sí te tengo que decir es que hace 8 meses que no firmas un contrato y lo tienes que firmar. No puedes trabajar en esta empresa sin contrato”, explicó inicialmente Pati Chapoy.

“Tú me has tratado bien, tú me has protegido, es con la empresa”, dijo Atala a la líder del programa en ese entonces, asegura. “Tienes una semana para arreglar ese contrato, le dije, nunca supe qué quería porque jamás se acercó”, agregó.

Por su parte, el elenco formado también por Pedro Sola, Jimena Pérez y Daniel Bisogno dieron su opinión al respecto y por su parte Bisogno agregó su percepción personal sobre la forma en que Atala partió del programa.

"Es muy importante decir que lo más difícil en la vida es ser jefe y tenemos a la mejor jefa del mundo... y en los momentos más difíciles que hemos tenido todos, incluidos los de Atala que fueron tremendamente difíciles... se le rescató del infierno que estaba viviendo en Houston y se le trajo a trabajar aquí, entonces es importante decir con quién estamos y de dónde venimos porque es muy fácil decir 'agradezco' pero es muy difícil demostrarlo. Hay que ser agradecido en la vida" concluyó el también conductor.

Con información del portal Quién.