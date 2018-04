Atala Sarmiento llega a 'Hoy', pero sin Galilea y Andrea

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana Atala Sarmiento llegó al programa Hoy, donde fue recibida por los conductores Raúl “El Negro” Araiza, Mauricio Mancera y Fernando del Solar, ¿dónde estaba Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

Del Solar no perdió la oportunidad de preguntarle ‘¿Qué fue lo que pasó?’ con respecto a su salida del programa "Ventaneando", según el portal SDP Noticias.

“Me dieron un contrato para renovar y consideré que había puntos que para mí no eran convenientes, no firme y se decidió que no seguiría ahí”, aseguró. Indicó que se tomará un tiempo para sí misma así como pondrá distancia, “me voy a ir de viaje a Roma”.

Tras decirse agradecida con sus ex compañeros, así como por los 22 años en los que estuvo en el programa de TV Azteca, Sarmiento fue parte de la sección Grafo-Test donde analizaron su firma llegando a la conclusión de que se trata de una persona que no es mentirosa.

Lo que llamó la atención fue que ni Galilea ni Legarreta estuvieron presentes en la entrevista; sobre todo, porque recientemente la esposa de Erik Rubín reconoció que en el pasado tuvo algunos problemas personales con Atala, sin embargo, dijo no ser resentida y que la aceptaría en el programa.

"Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo a mi papá, Gali, mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada, yo me la encontré en una alfombra roja después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron, entonces es complicado", mencionó Legarreta, según el portal El Economista.

En una charla con Adela Micha para su canal de YouTube "Saga", la también actriz agregó que, "entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han hecho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer".

A la pregunta sobre si le parecería tener a Atala de compañera de planta, Andrea reconoció que la convivencia se antojaría complicada, aunque también aclaró que por lo pronto Atala Sarmiento sí aparecerá en una emisión de esta semana como invitada.

"Es complicado saber que de pronto hay programas donde cambian la perspectiva, donde si te pueden hacer daño. Yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona. Yo no soy resentida, siento que se equivocó o que tuvo que ceder, pero yo no tengo por qué ser grosera", sentenció.