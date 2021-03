¿Ataque psicótico? Niegan que Rafael Amaya haya sufrido delirio de persecución

Una publicación nacional dio a conocer que Rafael Amaya había tenido un ataque psicótico en el que había deambulado por la calles de Tijuana al presentar delirio de persecución, pero todo es falso, de acuerdo con la mánager del actor mexicano quien negó tal afirmación, señalando que Amaya solo estaba esperando un taxi.

El martes una revista reveló que el exprotagonista de "El señor de los cielos" fue visto "corriendo enloquecido y muy asustado por las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula".

La mánager de Amaya, Karen Guedimin, negó al programa Suelta la Sopa que el actor haya recaído en adicciones y dijo que él sólo intentaba abordar un servicio de transporte privado contactado a través de una aplicación móvil.

Esto se contrapone a lo dicho por la revista, donde señalan que tras estar corriendo por calles de Tijuana, el actor había sido ayudado por un conductor, lo cual desató que Amaya entrara en pánico al pensar que corría peligro.

La mánager dijo que esto es mentira, pues él solo quería tomar un transporte a las afueras del departamento en el que se hospeda en Tijuana.

"No tiene a nadie que viva en Tijuana, estaba en un departamento que tiene ahí y su familia vive en Tecate (en Baja California). No salió de la casa de su familia ni nada, él salió a pedir un taxi e iba a ir a una dirección. Bien lo dicen, estaba en una zona residencial y está por ahí su departamento. Es lo que pasó", dijo Karen.

Guedimin señaló que el actor se encuentra bien de salud y aunque hoy está bien, su lucha contra las adicciones es un trabajo diario.