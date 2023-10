Audiencia aprueba “Five Nights at Freddy's” con Josh Hutcherson y Matthew Lillard

“Five Nights at Freddy's” llegó el 27 de octubre a la mayoría de las salas de cine a nivel mundial, se trata de una de las cintas de terror más anticipadas de este 2023.

Es la primera adaptación live action de la franquicia de videojuegos homónima que fue creada por Scott Cawthon, la adaptación cinematográfica fue dirigida por Emma Tammi, ambos creativos se encargaron del guion del filme con el apoyo de Seth Cuddeback.

Las expectativas por parte de los fans de la saga eran muy altas y al parecer las han cumplido.

La cinta debutó con un 37% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica de medios especializados en cine de los Estados Unidos, ahora ya bajó hasta el 26%, un resultado adverso que deja al proyecto clasificado como podrido, esto podría ser preocupante.

Sin embargo las impresiones de la audiencia son distintas en el sitio le otorgó un 89% lo que indica que a la mayoría de las personas que la han visto le ha gustado, eso se confirmó cuando en el CinemaScore le brindaron una A- un resultado muy positivo para una producción de este estilo.

