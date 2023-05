Auli’i Cravalho anuncia que no protagonizará el live action de “Moana”

Disney está desarrollando una versión de acción real inspirada en la exitosa película animada del 2016 “Moana”, aunque muchos medios habían especulado que Auli’i Cravalho actriz que le dio voz en la versión original en ingles, retomaría el papel titular, fue la artista de 22 años la encargada de anunciar que no lo haría, aunque si está involucrada en el proyecto.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram la joven explicó “Creo que es absolutamente que el elenco represente con precisión los personajes y las historias que queremos contar” como el principal motivo para no retomar el papel de la princesa. no obstante confirmó que será productora ejecutiva del live action añadiendo que no podía esperar para ayudar al estudio a encontrar a la “próxima actriz en retratar el espíritu valiente, el ingenio innegable y la fuerza emocional de Moana".

Auli’i Cravalho reveals she will not reprise her role as Moana in the live-action ‘MOANA’ remake.



“I believe it is absolutely vital [that] the cast accurately represents the characters and stories we want to tell.” pic.twitter.com/ME53coFPtx