Adelantan estreno de 'Avengers: Infity War', detalles aquí (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Vía redes sociales se dio a conocer esta tarde que ‘Avengers: Infity War’ adelantará su fecha de estreno a nivel mundial.

De acuerdo con Vanguardia MX, la película que reunirá a todos los superhéroes de Marvel se estrenará en todo el mundo antes de lo previsto, el banderazo de salida será el próximo 27 de abril.

Los Estudios Marvel decidieron adelantar el estreno de la película "Avengers: Infinity War". A través de Twitter, se puede leer una conversación entre el actor Robert Downey Jr, quien interpreta ‏a Iron Man en la saga, y la cuenta oficial de Marvel Studios.

Robert Downey Jr pregunta si existe la posibilidad de ver el filme antes del 4 de mayo, fecha original para el estreno. Ante el cuestionamiento, Marvel Studios conetsta: ¡lo que sea por usted, señor Stark! ¿El 27 de abril? Downey Jr responde que le parece grandioso y pregunta si la puede ver con sus amigos. Los estudios enfatizan que el estreno es para todo el mundo.

El póster con la nueva fecha ya cuenta con más de 25 mil "Me gusta" y ha sido compartido más de 17 mil veces.

On a scale of one to infinity, how excited are you to see #InfinityWar on May 4th? pic.twitter.com/72jYKj2ODG