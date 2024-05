Avril Lavigne responde a rumores sobre su propia ‘muerte’

¿Avril Lavigne está realmente muerta? Esta pregunta ha estado rondando en redes sociales y plataformas en línea por muchos años y al fin tenemos una respuesta de la boca de la mismísima Avril Lavigne.

Desde hace un tiempo, miles de personas alrededor del mundo aseguraban firmemente que la famosa cantante de pop punk murió en 2003 y fue reemplazada por otra chica, de nombre Melissa.

Durante el podcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Cooper, la cantante declaró que todo ese tema le parecía bastante gracioso.

La teoría conspirativa señala que Lavigne contrató a una doble o doppelganger que se hiciera pasar por ella en eventos públicos, ya que ‘se había cansado’ de ser una celebridad.

Avril Lavigne responds to rumors that she’s dead https://t.co/SnUuhPvohj pic.twitter.com/4FYjU2ACnu — New York Post (@nypost) May 16, 2024

Melissa habría tenido que convertirse en la cantante a tiempo completo después de que Avril presuntamente muriera en algún momento tras el lanzamiento de su disco ‘Under My Skin’ de 2004.

“Por un lado, todos decían: 'Te ves exactamente igual'. No has envejecido ni un día. Pero luego otras personas dicen que hay una teoría de la conspiración de que yo no soy yo”, comentó Lavigne.

El cambio de look de la intérprete en el debut de su sencillo ‘Girlfriend’ en 2007 pudo haber sido uno de los factores que ‘fortaleció’ tales teorías conspirativas.

"Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor, ¿verdad?", Lavigne se rió de la teoría. "Siento que me tocó una buena. No siento que sea algo negativo. No es nada espeluznante". "Obviamente soy yo, es tan tonto. Creo que lo han hecho con otros artistas. No soy la única. Creo que, como, otras personas también tienen eso", mencionó la intérprete de ‘Wish You Were Here’ en el podcast.

Aprovechando el encuentro, Alex Cooper reveló a Lavigne que le parecía bastante sorprendente ver que no ha envejecido, como si siguiera siendo una adolescente emo.

“Te digo que lo que es una locura es que no has envejecido. Te estoy mirando. Y me imagino con tu cabello castaño rojizo. Y yo digo, oh Dios mío. Literalmente luces igual que cuando eras más joven”, declaró Cooper.

Puede que la compositora canadiense de 39 años aún se vea como la joven ‘Princesa del Pop Punk’ de hace años, sin embargo, algo quedó claro con esta entrevista: Avril Lavigne sigue viva.

Con información de New York Post