Aylin Mujica declara ser víctima de secuestro exprés; Bisogno le dice mentirosa

Brenda Lizzet Martínez Mendoza

MÉXICO.- Aylín Mujica dijo haber sido víctima de robo y de secuestro exprés cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México.

La actriz y conductora cubana declaró al programa Suelta la Sopa que pensó que sería el último día de su vida.

"Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar", dijo la actriz.

Durante la madrugada, Aylín Mujica tomó un taxi en la zona de Polanco, ya que el transporte que había solicitado no había llegado y su vuelo salía a las 6:25 de la mañana.

"Fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y caminé por una zona cerca de Polanco. Camino como dos cuadras y tomo un taxi que veo en la calle. Al subirme me ponen una navaja", declaró.

Asaltada por un taxista

Aylín Mujica compartió que el chofer del taxi se volteó y le puso una navaja entre las piernas y después le exigió sus pertenencias. Ella le contestó que no traía mucho efectivo, así que le dio lo que tenía.

"Me dijo: 'eso no sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?'. Me llevó a un cajero automático para sacar dinero. Ese cajero pues nada más me dio una cantidad y me quitó el monedero, me siguió revisando y me llevó a otro cajero. Le di el dinero que pude", contó la actriz.

Aylin miente, dice Daniel Bisogno

Ante sus declaraciones, Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, señaló que Aylín Mujica mintió sobre el incidente, ya que su relato tenía muchas incongruencias. Ambos son parte de el Cuarentenorio Cómico.

"Expresé que no podía ser porque el domingo yo tuve función con ella y que no coincidían ni los horarios ni la historia porque sino no lo hubiera contado, pero que preguntaríamos.

"Sin embargo, nos enteramos que había sido de domingo para lunes cuando tendría que salir rumbo a Miami porque terminando las funciones, generalmente sale rumbo a Miami, donde radica, ya desde ahí fue la primera mentira", expresó durante el programa.

De acuerdo a unas fuentes que informaron a Ventaneando, Aylín Mujica tuvo que tomar otro vuelo para llegar a Miami.

Tras lo sucedido, el conductor habló durante el programa con el productor Alejandro Gou, quien dijo no creer en el supuesto secuestro exprés de Mujica, con quien se comunicó.

"Me dijo que necesitaba faltar dos semanas al Cuarentenorio porque su papá le había quitado el pasaporte para que no regresara a México porque primero estaba la seguridad de ella.

"Después me dijo que por mientras tomaría un trabajo en Telemundo, esto despertó mis suspicacia y dudas y comencé a pensar cosas que no tenían sentido: la asaltan, pero no le quitan el pasaporte ni su celular", comentó Alejandro Gou.

El productor también compartió que le ofreció ayuda a la actriz para levantar una denuncia, pero ella se negó.