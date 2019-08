¡Wow! Los Backstreet Boys regresan a México con su "DNA World Tour"

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Backstreet Boys regresarán a México y presentaran conciertos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, como parte de su gira DNA World Tour y no podría haber mejor noticia para toda una generación que creció junto a los temas de una de las bandas pop más emblemáticas.

De acuerdo a Infobae, la fecha para su espectáculo es el 2020 en donde se presentarán en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México (21 de febrero 2020), en la Arena Monterrey, de Monterrey (24 de febrero) y en la Arena VFG de Guadalajara (26 de febrero).

A.J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin fueron los artistas que integran la banda de los noventa y es la agrupación se ganó a la gente con su primer sencillo "We've Got It Goin' On", de su primer disco titulado Backstreet Boys en 1996.

El 6 de mayo de 1996, su álbum debut fue lanzado a nivel internacional, con la excepción de los EEUU y los mercados de Canadá, sin embargo, fue lanzado más tarde en Canadá, el 14 de octubre de 1996.

Cuentan con 11 discos y han vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo, ​ haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música.

Son considerados la banda masculina de pop más importante e influyente de la historia de la música. De acuerdo con Billboard, son el primer grupo desde Sade, en hacer llegar sus primeros siete álbumes en el top 10 en esa lista.