Bacteria en pulmón mantiene a Daniel Bisogno en terapia intensiva

Daniel Bisogno, conocido conductor y actor, ha sido hospitalizado en una unidad de terapia intensiva debido a una infección bacteriana en los pulmones.

La noticia fue confirmada este martes por la reconocida periodista Pati Chapoy, quien informó que Bisogno se encuentra en estado crítico y ha sido intubado, ya que enfrenta dificultades para respirar por sí mismo.

"Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisogno, y la parte médica que me dieron es que efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos. La fuerza y los músculos para que pueda respirar por él mismo. Pero, obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda".