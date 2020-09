Bad Bunny diseña su propio modelo de zapatos Crocs

Cancún.- Bad Bunny se ha convertido en diseñador de zapatos y lo ha hecho de la mano de Crocs, la marca de suecos más popular y sus modelos saldrán a la venta el próximo 29 de septiembre.

De acuerdo con El Universal, el artista urbano puertorriqueño lanzará una nueva versión del zapato “Classic Clog” (Zueco Clásico) adornado con pins inspirados por él que brillan en la oscuridad.

“Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa.

Dibujos de un conejo, una llamarada, estrellas y Saturno son los adornos que se observarán en los modelos que se ofrecerán en colores blanco y verde.

#BadBunnyXCrocs. 9.29.2020 ☠️🐰 @badbunnypr

Crocs presumió que Bad Bunny es uno de los seguidores más leales de la marca, luciendo sus coloridos zuecos en el escenario, vídeos musicales, entrevistas de televisión y más.

“Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny que tienen una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro lema, 'Come As You Are'", indicó Heidi Cooley, directora de marketing mundial de Crocs, en el comunicado.

Crocs x Bad Bunny

Fecha de lanzamiento: 29 de Septiembre de 2020.

La compañía informó además de que a principios de esta semana el artista se asoció con Genius, una plataforma de música digital en línea, para dejar un "huevo de Pascua" para sus seguidores.