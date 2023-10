Bad Bunny lanza su disco ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’

Por fin, después de tanta espera ha llegado el nuevo álbum de Bad Bunny ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

Esta obra discográfica del conejo malo es el quinto disco en su extensa trayectoria musical.

‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ es un proyecto de 22 canciones, algunos títulos que se pueden encontrar son ‘Mónaco’, ‘Perro Negro’, ‘Gracias por nada’ y ‘Hibiki’; ‘Where she goes’ y ‘Un preview’ son canciones que ya salieron como sencillos.

Bad Bunny publicó en sus redes sociales unas fotos de la elaboración del disco, acompañadas de una dedicatoria dirigida a sus fanáticos y a sus ‘haters’.