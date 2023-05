Bad Bunny lanza video de su nueva canción con referencias a Kendall Jenner

Luego de una pausa musical, Bad Bunny lanzó el video de su nuevo sencillo 'Where she goes'. Usuarios en redes sociales se encargaron de identificar todas las referencias a Kendall Jenner, con quien el cantante mantiene un supuesto romance.

Al inicio del video se observa al intérprete de 'Un verano sin ti' manejando un coche clásico de lujo rumbo al desierto. El mismo gusto que comparte la modelo por ese tipo de vehículos, ya que se ha dejado ver en varias ocasiones.

"Contigo yo encontré", durante esta estrofa de la canción aparece a lo lejos una mujer con alas de ángel. Cabe destacar que Kendall fue modelo de Victoria's Secret.

Una referencia muy clara que identificaron internautas son los caballos que aparecen en el clip, ya que Kendall Jenner siempre ha compartido su gusto por esos animales.

Incluso, de las primeras fotos que se filtraron de la modelo y el puertorriqueño fue durante una cita montando caballos.

Según los rumores, Kendall y 'Benito' se conocieron durante una fiesta de uno de sus amigos en común. En el video se retrata algo similar, las primeras miradas durante una fiesta exclusiva durante una fiesta exclusiva en el desierto.

Un dato interesante es que en dicha reunión están tomando tequila. La ex ángel de Victoria's Secret tiene una marca de esa bebida.

Además, entre las imágenes que aparecen en el videoclip destaca un escorpión, que pueden hacer referencia al signo zodiacal de Kendall.

(foto: captura de pantalla // YouTube)

Con todas estas referencias, ¿será una coincidencia o una dedicatoria a Kendall Jenner? En la espera de que Bad Bunny y la modelo hagan oficial su relación, usuarios disfrutan del nuevo sencillo y continúan realizando teorías.