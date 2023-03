Bad Bunny y Kendall Jenner fueron juntos a la fiesta de Beyoncé

A Bad Bunny y Kendall Jenner ya no parece importarles mantener oculto su romance, ya que este fin de semana fueron captados juntos dejando una fiesta posterior a los Oscar.

Desde el mes pasado crecieron los rumores de un romance entre la supermodelo y la estrella latina luego de que fueran vistos muy románticos en un club de Los Ángeles.

Posteriormente, aparecieron juntos durante una cita con los Bieber y ahora se mostraron como toda una pareja en la fiesta posterior a los Oscar, organizada por Beyoncé y Jay-Z.

El lente de varios fotógrafos capturó el momento cuando los dos famosos abordaban el mismo vehículo después del evento, sin embargo, reportes indican que llegaron separados.

Bad Bunny and Kendall Jenner at @Beyonce’s Oscars After-Party at X Chateau Marmont last night pic.twitter.com/HY1p91uKqE