El Baile de Meryl Streep y Nicole Kidman a favor de una chica lesbiana

Ciudad de México.- La nueva película de Ryan Murphy, creador de locuras como "American Crime Story" y "The Politician", es el musical 'The Prom' ('El Baile'), protagonizado ni más ni menos que por Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden y un reparto estelar.

¿Qué debes saber de este filme antes de darle play en Netflix? Aquí te lo contamos.

De Broadway a Netflix

La cinta es una adaptación del musical homónimo de Broadway, que debutó en Nueva York en octubre de 2018.

La obra está basada en un caso real de 2010, cuando Constance McMillen, una estudiante en Fulton, Mississippi, quería llevar a su novia a su graduación, pero la escuela, al no permitírselo, finalmente decidió cancelar la celebración ese año.

Bob Martin y Chad Beguelin la escribieron; la música es de Matthew Sklar y las letras de Beguelin.

Estuvo nominada a seis premios Tony en 2019, incluidos Mejor Musical, Mejor Actriz en Musical y Mejor Actor en Musical.

La puesta en escena ganó el Drama Desk Award como Mejor Musical.

La trama de 'The Prom' (obra y cine)

La historia se centra en cuatro actores de Broadway que viven el ocaso de sus carreras. Cuando dos de ellos se enteran de que una joven lesbiana de un pequeño pueblo en Indiana ha sido expulsada de su graduación por querer asistir con su novia, ven en este caso una posibilidad de darle un impulso a su imagen.

Pero lo que parecía una oportunidad para sus egos, se convertirá en un viaje para darle a la estudiante la mejor noche de graduación.

El elenco del filme

+ James Corden es Barry Glickman, un actor cuyo último trabajo fue un fracaso.

+ Nicole Kidman es Angie Dickinson, una actriz que busca levantar su carrera.

+ Andrew Rannells da vida a Trent Olive, un actor de Broadway de fama en descenso.

+ Meryl Steep interpreta a Dee Dee Allen, una actriz preocupada por el ocaso de su carrera.

Jo Ellen Pellman

+ Pellman fue elegida después de un casting nacional para interpretar a Emma Nolan, la joven lesbiana que desea asistir a su graduación junto a su novia.

+ Originaria de Cincinnati, Pellman se graduó de la Universidad de Michigan con estudios en teatro. También estudió Shakespeare en la London Academy of Music and Dramatic Arts.

+ "Gracias a este equipo que me ha recibido con los brazos abiertos; a Ryan, por confiarle a este pequeño actor queer de Ohio el papel de su vida; a mi equipo en Nueva York animándome, y a mi madre por creer en mí cuando estaba aprendiendo a creer en mí misma", escribió la joven al anunciar su contratación en el filme.

+ Antes de The Prom (El Baile), Pellman hizo teatro y participó en las series Alternatino, The Deuce y The Marvelous Mrs. Maisel.

Sr. Director

Ryan Murphy fue el encargado de dirigir la adaptación cinematográfica. Es el quinto proyecto del cineasta y productor como parte de su contrato con Netflix.

El autor anunció sus planes de adaptar The Prom durante una presentación benéfica de la obra, en abril de 2019.

La filmación comenzó en diciembre de 2019, en Los Ángeles, y los actores concluyeron sus últimas tomas en marzo de 2020.

Debido a la pandemia del coronavirus, la película tuvo que parar la producción a principios de año; se retomó en julio.

¿Sabías que...?

La película cuenta con 19 números musicales, incluyendo el de los créditos.

+ Ariana Grande iba a interpretar a Alyssa Greene, pero debido a cuestiones de agenda por su "Sweetener World Tour", tuvo que dejar el proyecto.

+ La actriz Awkwafina participaría en la cinta, en una decisión de Murphy de cambiar de género a un personaje. Sin embargo, por conflictos de agenda abandonó el filme y finalmente el papel se lo quedó Kevin Chamberlin.

+ Kerry Washington y Keegan-Michael Key también actúan en la producción, como la presidenta de la sociedad de padres de familia y el director de la escuela, respectivamente.

+ La cinta se estrena en Netflix este viernes 11 de diciembre.