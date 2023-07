¿Barbie podría tener secuela? Esto es lo que se sabe

La cinta live action de Barbie, se ha consolidado en uno de los mayores éxitos de este año, su debut en taquilla el pasado fin de semana, rompió varios récords en taquilla por lo que si la lógica impera debería pronto obtener luz verde para una secuela.

La directora Greta Gerwig fue cuestionada en una entrevista para The New York Times, si había posibilidades o no para una segunda parte.

Cuando se le interrogó si consideraba a Barbie como el inicio de una franquicia o una historia completa, la cineasta reveló que no tiene planes de hacer una secuela, al menos no por ahora.

Gerwig declaró "En este momento, eso es todo lo que tengo. Siento que al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, ya lo hice. No querría aplastar los sueños de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy en cero".

Por su parte Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en el filme siendo el interés amoroso de la muñeca, conversó con Entertainment Tonight a quienes les indicó que definitivamente estaría dispuesto a trabajar con Margot y Greta en cualquier proyecto.

Margot Robbie se mostró más reservada afirmando que no está tan segura de comenzar una serie de Barbie con personas reales, esto a pesar de que Mattel y Warner Bros posiblemente tienen planes de seguir haciendo películas inspiradas en sus famosos juguetes.

La actriz australiana no solo protagonizó el proyecto sino que fue productora le dijo a Time: "Podría ir (la cinta) en un millón de direcciones diferentes a partir de este punto, pero creo que caes en una especie de trampa si intentas planificar una primera película mientras también planeas secuelas".

Para que una película pueda ser considerada un éxito es clave que en la taquilla doméstica, es decir en Estados Unidos, sea un éxito y eso parece un hecho luego de que en su fin de semana de estreno recaudara solo en ese territorio 162 millones de dólares, siendo una de las mejores aperturas en cines desde que comenzó la pandemia y siendo el record para una directora.

Mattel tiene docenas de proyectos basados en sus juguetes en desarrollo, incluyendo películas sobre Barney, He-Man, Hot Wheels y Polly Pocket, de acuerdo con The New Yorker, por lo que una continuación de Barbie sería una decisión natural al ser ya un éxito seguro en Hollywood.

Ynon Kreiz, CEO de Mattel le señaló a Variety hace poco: "Barbie, como marca, tiene muchas iteraciones diferentes. Las líneas de productos de Barbie son muy amplias. Además de la figura principal de Barbie, ella tiene familia, tiene muchos elementos en su universo"

Por último el directivo enfatizó: "Es un universo muy rico... Es una marca muy amplia y muy versátil en términos de oportunidades. Las películas exitosas se prestan para más películas. Nuestra ambición es crear franquicias cinematográficas".

Warner Bros apostó fuertemente por Barbie eligiendo como directora a Greta Gerwig y es por ello que consiguieron armar un elenco repleto de estrellas liderados por Margot Robbie y Ryan Gosling. America Ferrera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt interpretan a personajes humanos.

También hay múltiples versiones diferentes de Babies y Kens que son interpretados por Kate McKinnon, Dua Lipa, Issa Rae,Simu Liu, Emma Mackey, Emerald Fennell es Midge y Michael Cera aparece como Allan y Rhea Perlman​ retrata a Ruth Handler creadora de Barbie.

