Barry Keoghan denuncia acoso tras ruptura con Sabrina Carpenter

El actor Barry Keoghan decidió desactivar su cuenta de Instagram debido al acoso que él y su familia han sufrido tras su reciente ruptura con Sabrina Carpenter.

En un mensaje publicado en X, el nominado al Óscar denunció que, tras hacerse pública la noticia de su separación, algunos internautas ‘cruzaron la línea’ al visitar las casas de su abuela y su hijo con la intención de intimidarlos.

"No puedo aguantar más. Mi nombre ha sido arrastrado por internet de una forma a la que no suelo responder. Tengo que responder ahora porque se están cruzando demasiadas líneas. No puedo seguir dejando que esto me distraiga de mi familia y mi trabajo", escribió.