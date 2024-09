James McAvoy le da vida en ‘Speak No Evil’ (‘No Hables con Extraños’) a un sádico villano llamado Paddy, el cual se basó en el polémico influencer británico-estadounidense, Andrew Tate.

Esta película llegará a las salas de cine de México el jueves 12 de septiembre.

El actor de 45 años, habló recientemente con la revista Empire sobre el filme, un remake de la película homónima de terror psicológico danesa de culto de 2022.

#JamesMcAvoy says he pulled some inspiration for his psychopathic character from #SpeakNoEvil on a pretty famous dude -- explaining the character's toxic masculinity's based on influencer #AndrewTate.



