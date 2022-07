Becky G invita a los hombres a educarse sobre el aborto

Becky G se manifestó en contra de la derogación del derecho al aborto que se dio recientemente en Estados Unidos, país de donde es ciudadana.

La cantante considera que esta medida no sólo pone en duda algo que ella considera un derecho humano, también intentan distraer la atención de la delicada situación que se vive en su país.

La intérprete de "Mayores" hizo un llamado a su público, en especial a los hombres, a quienes pidió educarse sobre el tema y sumarse a la lucha que durante años han enfrentado las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo sin tener que ser criminalizadas.

"Yo diría a todos los hombres que si tienen hijas, si tienen esposas, si conocen a alguien que (se vea afectada) con estas leyes que existen, que están cambiando y no tanto hacia empoderar a las mujeres, ustedes también deberían educarse y aprender cómo podemos trabajar juntos porque es un asunto de derechos humanos", señaló.

Becky está en México promocionando su nuevo álbum "Esquemas", en el que colabora con artistas de la talla de Anitta y Tini Stoessel, mujeres que están ganando terreno en el género y que buscan empoderar a través de la música.

G, quien tiene raíces latinas por parte de sus abuelos, dijo también estar interesada en hacer letras con mensajes sociales que aporten a un cambio positivo.

Además; se pronunció en contra del racismo que existe en su país de origen hacia las personas latinas, pues afirma que durante su vida se ha sentido rechazada por no ser totalmente estadounidense, pero también por los mexicanos quienes la consideran una extranjera.

"Especialmente en las redes es algo que pasa con los artistas porque tenemos tantos followers que las personas piensan que pueden decir de todo y a mí me afecta mucho porque no soy superhéroe, sí hay un poder en nuestras palabras y es una responsabilidad", señaló.

"Me siento muy bendecida por todo lo que tengo pero no es nada que me dio mi papi o mis abuelitos, sacrificamos mucho yo y mi familia y trabajé muchísimo. Saber que merezco estar aquí en esta realidad es algo muy difícil cuando la gente te está diciendo 'sólo eres latina cuando te conviene'", finalizó.