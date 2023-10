Becky G presenta con orgullo su nuevo álbum ‘Esquinas’

Becky G, quien creció en la frontera entre México y Estados Unidos, presenta su reciente trabajo, 'Esquinas', un álbum que rinde homenaje a sus raíces y se sumerge en los géneros musicales que tanto ama. Este nuevo lanzamiento es un paso importante en su carrera.

La artista, que hablaba inglés pero cantaba en español desde joven, siempre tuvo el sueño de crear un álbum que reflejara las tradiciones de su familia y explorara los géneros musicales que la han influenciado. En una reciente entrevista desde Nueva York, Becky G compartió su experiencia y la inspiración detrás de 'Esquinas'.

'Esquinas' es un emotivo tributo a sus abuelos, a su yo más joven y a las futuras generaciones. El álbum cuenta con la producción de Édgar Barrera, nominado al Latin Grammy.

Ser mexicana es parte de quien soy, a nivel personal y como artista, es un honor y privilegio. ESQUINAS is a token of appreciation for the people who have been part of my life. It’s a project built on inspiration from the artists who have paved the way, helping generations like… pic.twitter.com/XQ4uuisTjQ