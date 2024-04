Becky G se prepara para impresionar como presentadora y actriz en los Latin AMAs 2024

La talentosa Becky G, reconocida por su ascendencia mexicana, brillará en los Latin American Awards 2024 asumiendo el rol estelar de conductora. La cantante, de 27 años, no solo llevará la batuta del evento, sino que también deleitará al público con su arte en el escenario.

Entre los momentos más esperados de la noche, Becky G sorprenderá con una actuación especial junto al destacado músico mexicano Oscar Maydon, interpretando su último éxito "Mercedes". Será una velada inolvidable donde la música y el talento se fusionarán bajo la conducción carismática de esta estrella internacional. ¡Prepárense para vivir una noche llena de emociones y espectáculo!

becky g and natti lacking to get a nice promotion on this song, a 2 dollar green screen, ugly ass locker, ball, pr*nce r0yce, and a tiktok trend! they only had one chance and they took it pic.twitter.com/9iXLr9wTBr