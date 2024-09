‘Beetlejuice Beetlejuice’ recauda 41,5 mdd en funciones de preestreno

La nueva entrega de ‘Beetlejuice’ se está convirtiendo en un éxito taquillero, al recaudar un total de 41,5 millones de dólares, gracias a sus funciones de preestreno del viernes 6 de septiembre.

La tan esperada secuela de Burton, protagonizada por Winona Ryder, Jenna Ortega y Michael Keaton, está proyectada para obtener 97 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Norteamérica

Esto sería un excelente debut, considerando que el presupuesto de producción de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ es de 100 millones de dólares.

