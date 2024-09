"Beetlejuice Beetlejuice" sigue conquistando a los cinéfilos; recauda 51,6 mdp

Los cinéfilos han vuelto a decir "sí" a Beetlejuice Beetlejuice, la esperada secuela de Tim Burton, que continúa arrasando en taquilla. En su segundo fin de semana, la película lideró cómodamente los cines de Estados Unidos y Canadá, logrando recaudar 51,6 millones de dólares, según las estimaciones del estudio.

A pesar de una caída del 54% con respecto a su fin de semana de estreno, la recaudación total en Norteamérica para esta producción de Warner Bros. ya alcanza los 188 millones de dólares. A nivel internacional, la película sumó otros 28,7 millones, elevando su total global a 264,3 millones de dólares, consolidándose como un gran éxito de taquilla.

Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore, destacó el rendimiento sostenido de la película, señalando que “caer solo un 54% es realmente impresionante e indicativo de un boca a boca bastante sólido”.

Las cifras sugieren que el público está disfrutando de esta nueva entrega que continúa el legado de la película original de 1988.

'Beetlejuice Beetlejuice' no enfrentó una competencia significativa durante su segundo fin de semana en cartelera. Entre los nuevos estrenos se encuentran la película de terror 'Speak No Evil', que debutó en segundo lugar con 11,5 millones de dólares, y la nueva película de acción protagonizada por Dave Bautista, 'The Killer’s Game', que solo logró recaudar 2,6 millones.

Otras cintas destacadas en la taquilla incluyen el éxito continuo de 'Deadpool & Wolverine', que sumó 5,2 millones en su octavo fin de semana, acumulando un total de 621,5 millones de dólares en Norteamérica.

