¿No qué eras mexicana? Belinda deja México por salud mental

Belinda no sólo se va de las redes sociales tras su ruptura con Christian Nodal, también de México, y todo para mantener su salud mental.

La cantante de “Sapito” hizo estas revelaciones en una entrevista para un programa de radio en España, donde ahora reside.

En plena promoción de la serie de Netflix "Bienvenidos al Edén", Belinda confirmó que tomó la decisión de no estar al pendiente de sus plataformas digitales desde hace dos meses "por salud mental".