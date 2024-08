Belinda sorprende con cejas decoloradas y anuncia lanzamiento de "La Mala"

Belinda vuelve a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no es por su vida amorosa, sino por su audaz cambio de look. La cantante mexicana se decoloró sus cejas como parte de la promoción de su próximo sencillo "La Mala", que se lanzará junto con su respectivo videoclip el jueves 15 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños número 35.

La cantante muestra su nuevo look en las stories de su cuenta de Instagram.

La artista compartió en su cuenta de Instagram el proceso de transformación, expresando: