Belinda se echa palomazo mientras cena tacos en la calle

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nadie se puede resistir a unos tacos de la calle con su respectiva cebollita cambray, salsa picosita y un buen refresco, ni siquiera Belinda, quien fue captada cuando cenaba en un puesto de la capital mexicana.

No importa que su bolso de osito tenga un valor de 3 mil dólares, que sea juez de "La Voz", que tenga miles de seguidores gracias a su carrera musical, la cantante dejó de lado el glamour a cambio de disfrutar de este platillo patrimonio de la humanidad.

La intérprete de "Sapito" entre otras canciones fue captada en un changarrito de tacos en la Ciudad de México comiendo sin problema alguno este manjar mexicano.

En el video que se encuentra en Facebook y que subió la página "La escuela del Bufe" se puede apreciar a la artista, quien vestía una sudadera oscura y un pantalón deportivo gris.

Entre bocado y bocado Belinda deleitó a los comensales cantando alegremente algunas cumbias como “Amor Secreto”, “Llorar, llorar y llorar”.

Y como no pasó desapercibida, también algunos de los comensales, entre ellos una pequeña niña, le pidieron la foto del recuerdo a lo que ella accedió humildemente y muy sonriente.

Después de que el video se volvió viral, Belinda no dudó en contestar y en su cuenta de Twitter escribió: "¡Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabó seguro se la paso mejor. Qué ricos".

Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabo seguro se la paso mejor!! Que ricos 🌮 https://t.co/ammOD8wzbw — Belinda (@belindapop) 25 de marzo de 2019

(Con información de Informador y Publímetro)