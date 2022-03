Belinda y Gabriela, dos íconos de la moda, en la portada de L’Officiel

Belinda y Gabriela, dos iconos de la moda, el glamour, pero sobre todo del empoderamiento femenino convergieron en la portada de marzo de la revista L’Officiel.

Gabriela González, diseñadora internacional mexicana y la cantante Belinda Peregrín engalanan la edición del Día Internacional de la Mujer y hablan de cómo el sexo femenino ha perdido el miedo a expresarse libremente en los tiempos que corren.

A continuación el texto de la entrevista del editor de la revista L´Officiel:

Bienvenidas a L’Officiel. ¿Qué significa para ambas el compartir esta esperada portada, conmemorando el Día Internacional de la Mujer?

Belinda : Me siento súper contenta de estar en esta portada con Gaby, que además de ser una mujer súper talentosa y exitosa, como ser humano es maravillosa. Me encantaron las fotos que hicimos juntas, fue una sesión súper divertida y nos reímos mucho. ¡La pasamos súper bien!

Ambas son fenomenales en lo que hacen y las mejores en lo que hacen. Pero en el comienzo, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades que enfrentaron y cómo convirtieron su pasión en una profesión?

Belinda : Desde súper chiquita me encanta la música, me acuerdo que crecí con todo tipo de grupos de rock. A mi papá le encantaba la música y comprábamos los discos juntos, entonces yo crecí con la cultura musical desde muy chiquita, a pesar de que nadie de mi familia se dedica a eso. ¡Yo soy la única! Lo más difícil de mi carrera ha sido lograr superar cada obstáculo, y el tema de ser mujer en la industria de la música todavía está muy por debajo de lo que una mujer se merece.

Gabriela y Belinda, ambas se ven increíblemente bellas y en forma. ¿Cómo se apodera de ustedes este amor por el fitness y que tan importante creen que es “ser fit” en la vida de una persona?

Belinda: Soy mala con las rutinas de ejercicio, me gusta mucho comer, pero pues trabajo mucho… siempre me estoy moviendo, tengo a mi entrenadora y me ayuda mucho con todo el entrenamiento. No tomo pastillas, sólo colágeno todos los días.

Gabriela: Muchas gracias, eres demasiado amable. Desde pequeña me han gustado los deportes y creo que genéticamente he tenido una complexión delgada, pero es definitivo que trabajo para obtenerlo. Mi amor por el fitness viene de la manera en la que me hace sentir, se trata de sentirme saludable, fuerte, muchas veces en calma y en paz. Para mí el ejercicio me da un balance mental y emocional que es muy necesario para sentirse bien en la vida diaria.

Las metas de fitness y de salud son diferentes para cada persona y lo que es importante para mi, puede no serlo para otro. Cada quien debe ser y hacer lo que los haga sentir bien.