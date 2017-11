Bella Hadid y Selena Gomez, sin rencor

Redacción

LOS ANGELES.- Seguramente lo único que has visto en tu feed de Instagram en los últimos días son los impactantes looks, alas y cuerpos de los ángeles de Victoria’s Secret. Las modelos han hecho de la red social una plataforma de agradecimiento hacia la marca y a sus fans y se han encargado de dejarnos claro que el show estuvo espectacular.

De acuerdo con quien.com Bella Hadid posteó en Instagram imágenes del backstage y de los dos looks que usó en la pasarela, acompañadas de un emotivo mensaje de agradecimiento a la familia Victoria’s Secret y a sus fans.

Y esta no ha sido la única actividad relevante de la modelo en la red, pues también dejó ver que no le guarda rencor a Selena Gomez tras la relación que tuvo ella con su ex al darle like a una imagen en donde aparece la cantante en la alfombra roja de los AMAs.

Tal parece que a pesar del triángulo amoroso que se dio entre Bella Hadid, Selena Gomez y The Weeknd, la modelo ha demostrado que pueden mantener una relación cordial. La foto a la que Bella le dio like es de la cuenta de la agencia IMG Models, que publicó el radical cambio de look que tuvo Selena Gomez. Lo extraño ahora es que el like de Bella ya ha desapareció de la foto.